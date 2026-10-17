İstanbul Valisi Gül: Dere yatağındaki binaların yıkımına başlıyoruz

İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinin en ağır yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde incelemeler yaptı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Davut Gül, dere yatağındaki yapıların yıkımına başlanacağını duyurdu.

Bugün ve yarın büyük bir yağış beklenmediğinin altını çizen Vali Gül, sel mağdurlarının hesaplarına ödemelerin yapıldığını ifade edip "İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10 bin TL yatırıldı. Hasar tespit çalışmalarını bugün bitireceğiz. Aksayanlar olursa da yarın öğlene kadar sorunu gündemden çıkartmak istiyoruz. Pazartesi günü de yardımları hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Sağlık müdürlüklerinin bölgeden düzenli su numunelerini aldığını da açıklayan Gül, “Bir sorun çıkmadı. Hala elektrik veremediğimiz yerler var. Bu da tedbir amaçlı." diye konuştu.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Çarşamba günkü sel felaketinin ardından perşembe ve cuma günü okullar tatil edilmişti.

Davut Gül, pazartesi günü eğitim öğretimin devam edeceğini bildirdi.