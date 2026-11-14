İstanbul ve Edirne'de silah kaçakçılığı operasyonu, 282 tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir şüphelinin kullandığı araç Ümraniye'de durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 150 tabanca namlusu ele geçirildi.

TIR'DA 187 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin silahları Bayrampaşa'da bir iş yerine bıraktığı belirledi. İş yerine yapılan aramalarda streç filme sarılmış 3 berjer koltuğun içerisine gizlenmiş 95 tabanca bulundu.

Ele geçirilen silahlarla bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne'de bulunan bir TIR'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 187 tabanca daha ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 282 tabanca ve 150 tabanca namlusu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.