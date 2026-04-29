İstanbul ve Kocaeli'de operasyon. Sendika temsilcileri dahil 39 şüpheli gözaltında
29.04.2026 10:17
İstanbul ve Kocaeli'de aralarında sendika temsilcilerinin de olduğu 39 kişi gözaltına alındı. DEM Parti, 1 Mayıs öncesi yapılan operasyona tepki gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında sendika ve sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu 39 zanlı gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan 23 şüpheli ise aranıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi yapılan operasyona, DEM Parti tepki gösterdi.
Partiden yapılan açıklamada, operasyonlar demokratik siyasete müdahale olarak nitelendirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin sorguları sürüyor.