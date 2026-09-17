İstanbul'a denizden içme suyu projesi

İstanbul 'da Kuraklık ve susuzluğa karşı yeni bir adım atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) deniz suyunu arıtarak içme suyu şebekesine dahil edeceği proje için hazırlık yapıyor.

Projeyi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ ) Yatırım ve Proje Tanıtım Programı'nda konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan duyurdu.

"Bugün aldığımız kararların sonuçlarını çocuklarımız yaşayacak. Bu nedenle iklim krizine ve kuraklığa karşı İstanbul’un su kaynaklarını çeşitlendirmek, alternatif kaynakları değerlendirmek zorundayız." diyen Aslan deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti.

DENEME UYGULAMASI

ABB Başkanvekili Aslan "İnşallah 100 bin metreküp kapasiteli Türkiye 'de ilk örnek olacak deniz suyu arıtma tesisimizi bu yılın sonuna kadar hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız altyapı çalışmalarını bitirdiler. Bu bir deneme uygulaması. Eğer burada başarırsak o ne olur ne olmaz diye gelecekte bu 100.000 m³'ü artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirten Nuri Aslan, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının yüzde 38'den yüzde 58'e çıkarıldığını söyledi.