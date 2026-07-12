İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için bisiklet turu: Unutturmayacağız

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Derneği ve Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle bisiklet turu düzenlendi.

Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı bisiklet turu, Taksim Meydanı'ndan başladı.

Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan tur 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde sona erdi.

“BU HAİN DARBEYİ UNUTTURMAYACAĞIZ”

Bisiklet turu öncesi açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu hain darbeyi unutturmayacağız, unutmayacağız. Çünkü milletin şanlı direnişini herkese anlatmamız gerekiyor." dedi.