İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucunun üretiminden sokak satışına kadar tüm faaliyetlerin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında son 24 saat içerisinde Esenler’de bir araca, Bahçelievler’de ise bir eve operasyon düzenlendi.

İki ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 42 kilogram A-M 2201 ile 25 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen 42 kilogram A-M 2201 maddesiyle 4 ton 200 kilogram sentetik kannabinoid üretilebileceği belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.