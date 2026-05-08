İstanbul'da 200 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere baskınlar yaptı.

Operasyonda altı şüpheli gözaltına alındı.

200 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRLİDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 200 milyon lira değerinde bir milyon adet uyuşturucu hap, beş adet hap üretiminde kullanılan makine ve 21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.