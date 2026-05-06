İstanbul'da 28 milyon liralık sahte altın operasyonu

İstanbul 'un Zeytinburnu ilçesinde yapılan sahte altın operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adrese baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışa hazır şekilde paketlenmiş, 1, 5 ve 10 gram olmak üzere toplam 4 bin 252 gram ağırlığında bin 530 adet sahte altın ele geçirildi.

Ayrıca sahte altın üretiminde kullanılan 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, bin 10 adet sahte gram altın ambalajı, bir adet presleme makinası, bir adet kağıt ve plise delme makinası ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.