İstanbul'da bayram öncesi yollar boş kaldı
25.05.2026 14:43
Hafta içi her gün uzun araç kuyruklarının oluştuğu ana arterlerde trafiğin akıcı olduğu görüldü.
İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde birçok kişinin şehir dışına çıkmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu azaldı.
İstanbul'da bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için şehirden ayrılanlarla birlikte kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi.
Bayram tatili nedeniyle yollar boş kaldı. Özellikle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğunun büyük ölçüde düştüğü görüldü.
Boş kalan ana arterler ve Haliç Köprüsü'ndeki akıcı trafik havadan görüntülendi.
Her gün uzun araç kuyruklarının oluştuğu ana güzergahlarda sürücüler rahat ilerledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 13.30 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.