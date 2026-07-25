İstanbul'da beklenen yağış gece yarısı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) turuncu kodla alarm verdiği ve yurdun büyük bölümünü etkilemesi beklenen kuvvetli sağanak yağış , gece yarısı İstanbul Avrupa Yakası’nda başladı.

Yağmur nedeniyle Kağıthane’nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağın İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.