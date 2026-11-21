İstanbul'da bir inşaatın bodrumunda ceset bulundu.

Olay, 17 Kasım günü Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın bodrum katında meydana geldi.

İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi bodrum katta yarı çıplak hareketsiz yatan bir erkek gördü. Durumun firma sahibine bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

YÜKSEKTEN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin yaklaşık 3-4 günlük olduğu ve başında darp izi bulunduğu yönündeki bulgular nedeniyle ilk aşamada cinayet ihtimali üzerinde duruldu.

Ancak adli tıp incelemesinde kişinin düşmeye bağlı boyun kırığı sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Yaşamını yitiren kişinin kimliği henüz belirlenemezken, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.