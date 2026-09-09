İstanbul'da bir anne ve üç çocuğu sırra kadem bastı

"NEREYE GİTTİLER BİLMİYORUM"

Eşinden ve üç çocuğundan haber alamayan Murat Alan, eşini defalarca aradığını ancak ulaşamadığını belirterek, "Bulunmasını rica ediyorum. Üç çocuğumdan ve annesinden haber alamıyorum." diye konuştu.

Eşi Şenay Alan'ın psikolojik sorunları olduğunu ileri süren Murat Alan, "Psikolojik sorunları var. Çocuklarımı alıp nereye götürdüğünü bilmiyorum. Başına bir iş gelip gelmediğini de bilmiyorum. Ben telefonla ne duyduysam onu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir firmada sevkiyat bölümünde çalıştığını anlatan Murat Alan, sabaha karşı işe gitmesinin eşiyle arasında sorun yarattığını belirterek, "Sabah 04.00'te işe gideceğimiz zaman kahvaltı hazırla dediğim için bana sitem ediyordu. Ben de iş bulana kadar idare et, araştırıyorum diyordum." diye konuştu.

Torunlarının ve gelinin bulunmasını isteyen babaanne Deste Alan, "Torunlarımın bulunmasını istiyorum. İki gündür kayıplar. Aç mı, susuz mu? Nerede kaldılar? Ne oldular? Başka birisi ile gittiğinden de şüpheleniyorum. Bir mafyanın eline mi geçti, biri zorla tehdit mi etti, çocukları almak mı istedi? Onu da bilemiyorum." diye konuştu.