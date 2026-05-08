İstanbul'da bu yollar kapandı

İstanbul 'da gerçekleşen SAHA EXPO 2026 devam ediyor. Fuar nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetimn Şube Müdürlüğü, organizasyonu organizasyonun gerçekleştiği İstanbul Fuar Merkezi çevresindeki caddelerin bugün saat 07.00 itibarıyla trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Trafiğe kapatılan yollarda, program bitimine kadar araç geçişi yapılamayacak.

Saat 07.00 itibarıyla kapanan yollar şöyle:

"- Havalimanı Caddesi'nin sahil yönündeki Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi

- Havalimanı Caddesi'nin D-100 karayolu yönünde Atatürk Havalimanı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Yolu

- B Kapısı varyantı

- Atatürk Havalimanı Yolu'nun Kargo Terminali yönündeki Eski VİP Yolu"