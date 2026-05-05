İstanbul'da çete operasyonunda 63 gözaltı

İstanbul'da liderliğini cezaevinde bulunan Ş.B.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli beş şehirde şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

63 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uzun namlulu tüfek ve çok sayıda tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

DAHA ÖNCE 38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ş.B.'nin liderliğini yaptığı suç örgütünün Başakşehir ilçesi başta olmak üzere il genelinde kurşunlama ve yaralama eylemleri gerçekleştirdiği bildirildi. Örgüt liderinin bazı eylemleri uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi.

Suç örgütüne yönelik daha önce yapılan operasyonlarda 38 şüpheli tutuklanmıştı