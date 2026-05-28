İstanbul'da D-100'ü birbirine katan kaza: Biri ağır, dört yaralı

İstanbul Avcılar 'da D-100 Karayolu'nda feci bir kaza meydana geldi.

Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil karayolu üzerinde arıza yaptı.

Araçta bulunan üç kişi ne olduğunu anlamak için aşağıya inip araç başında beklediği sırada, trafikte son sürat makas atarak ilerlediği iddia edilen İ.K. yönetimindeki otomobil, duran araca hızla arkadan çarptı.

BEŞ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle arkadan gelen diğer otomobiller de duramayarak kazaya karıştı.

Toplamda beş aracın birbirine girdiği zincirleme kaza nedeniyle karayolu savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan dört kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Arıza yapan aracın başında bekleyen üç kişi ise kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza sonrası, 1.12 promil alkollü olduğu belirlenen ve çevredekilere saldırganlık gösteren sürücü İ.K., polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.