İstanbul'da DAEŞ operasyonu: Sekiz şüpheli gözaltında

İstanbul 'da terör örgütü DAEŞ 'e yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında sekiz şüphelinin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanı Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında işlem yapılan, mal varlığı dondurulan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyet kararı bulanan kişilere nakdi yardım yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerin Suriye'de bulunan terör örgütü DAEŞ mensuplarına iletilmek üzere çeşitli ülkelerden kendilerine gönderilen paraları, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken ölen kişilerin ailelerine, örgütten kopmalarını önlemek amacıyla para dağıtımı yaptıkları tespiti aktarıldı.

Açıklamada, çatışma bölgelerindeki kişilerle iltisaklı olduğu değerlendirilen sekiz şüphelinin yapılan operasyonla yakalandığı bildirildi.