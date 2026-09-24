İstanbul’da DAEŞ ve El Kaide operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
24.09.2026 15:16
İstanbul’da DAEŞ ve El Kaide ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde dijital materyaller, bir kama bıçak ve 8 fişek ele geçirildi.
İstanbul’da DAEŞ ve El Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu ve sosyal medya hesaplarında terör örgütlerini öven paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
ADRESLERDE ARAMA YAPILDI
Çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, bir kama bıçak ve 8 fişek bulundu.
Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.