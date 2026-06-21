İstanbul'da denize giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu

Olay, saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu Ahmed Husari, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Bunu gören aile, Husari'yi sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.