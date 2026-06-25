İstanbul'da dev tarihi eser operasyonu

“İNSANLIĞIN EVRENSEL MİRASIDIR”

Operasyonda ele geçirilen toplam 10 bin 185 tarihi eser , İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergi alanını gezerek operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

Daha sonra operasyon hakkında bilgi veren Yıldız, “Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, kültürel varlıklarımızın yasa dışı ticareti ve yurt dışına kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Beykoz ilçemizde bir operasyon gerçekleştirilmiş ve iki şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyon neticesinde; Sümer, Urartu, Hitit, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin yanı sıra Bizans ve Antik Yunan dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ve materyal ele geçirilmiştir. Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızası ve insanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar, onları geleceğe taşımak adına da bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız." dedi.