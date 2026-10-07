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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

07.10.2026 10:32

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi
DHA

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yurt dışına sevk edilmeye hazırlanan 51 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı. 

 

Uyuşturucu maddeleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. 

 

Araçta yapılan aramalarda 51 kilogram kokain, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. 

 

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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