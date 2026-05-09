İstanbul'da hafta sonu trafiği: Araçlar güçlükle ilerliyor

İstanbul 'da hafta sonu trafiği etkili oluyor. Yağmursuz ve güneşli hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, şehrin ana yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Saat 16.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 78, Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası D-100 Karayolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik Avcılar geçişinde başlıyor. Haliç Köprüsü sonrası rahatlayan trafik köprü girişine doğru bir kez daha durma noktasına geliyor.

TEM Otoyolu'nda ise trafik bir nebze daha rahat. Bahçeşehir-Altınşehir arası yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Seyrantepe'ye kadar rahat bir trafik var. Ancak bu yöndeki trafiğin de Galatasaray-Antalyaspor maçı nedeniyle önümüzdeki saatlerde artacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Yakası'nda ise Avrupa yönünde hem D-100'de hem de TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği Uzunçayır'dan başlıyor. Öncesinde D-100'deki yoğunluğun sonu Kartal'a yaklaşmak üzere. Ters yönde de trafik oldukça yoğun. Uzunçayır-Maltepe arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Her iki yakada Avrasya Tüneli geçişinde ve sahil yollarında ise şimdilik bir yoğunluk bulunmuyor.