İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 16 yaşında 40 suç kaydı var

İstanbul Avcılar 'da meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin altı şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, nisan ayı ile mayıs ayının ilk haftasında ilçede meydana gelen üç iş yerinden hırsızlık, bir oto hırsızlığı ve iki evden hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yapılan incelemelerde olaylara karıştıkları belirlenen altı şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda; 29 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen G.Ç. (21), Firuzköy Mahallesi'nde iş yerlerinden açıktan hırsızlık yaptıkları öne sürülen N.A. (45), H.T. (20) ve C.D. (24) gözaltına alındı.

Çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri 8 Mayıs'ta Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleşen oto hırsızlığına karıştıkları belirlenen H.K. (16) ile E.U. (15) ve 1 Mayıs'ta kalacak yeri olmadığını söyleyerek arkadaşına ait depoda kaldığı, burada bulunan yaklaşık 52 bin lira değerindeki malzemeleri çaldığı iddia edilen K.O.'yu yakaladı.

16 YAŞINDA 40 SUÇ KAYDI VAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan altı şüpheli adliyeye sevk edildi.

Oto hırsızlığı olayına ilişkin yakalanan 16 yaşındaki H.K.'nin 40 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.