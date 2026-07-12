İstanbul'da İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Yaralılar var
12.07.2026 11:06
DHA
Kazada ambulans devrildi.
Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.
Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.
Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.