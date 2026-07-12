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İstanbul'da İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Yaralılar var

12.07.2026 11:06

İstanbul'da İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Yaralılar var
DHA

Kazada ambulans devrildi.

AA
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Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. 

 

Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.

 

Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.

 

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.