İstanbul'da iki kardeşi sokak ortasında sopayla dövdü
06.04.2026 16:46
DHA
İki kardeşi tarafından sokak ortasında dövüldü.
Fatih'te sokakta yürüyen kişi, kardeşleri tarafından sopayla dövüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan olayda dövülen abi kardeşlerinden şikayetçi oldu.
Olay, 4 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. Sokakta yürüyen kişi, bilinmeyen bir nedenle iki kardeşinin sopalı saldırısına uğradı.
Dövülen abi kardeşlerinden birine engel olmaya çalışırken diğer kardeş sopayla vurmaya devam etti.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Dayak yiyen abi, kardeşlerinden şikayetçi oldu.