İstanbul'da iş yeri ve araçları kurşunlayan suç örgütüne operasyon. 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anadolu Yakası’nda eylemlerde bulunan silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda örgüt üyelerinin nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçları kapsamında 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

Çalışmaların ardından bu sabah şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca ve bin 720 fişek ele geçirildi.