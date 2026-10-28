İstanbul'da kaçak tütün ticaretine operasyon. 12 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve vergi kaybına neden olarak kamu zararına yol açtıkları değerlendirilen kişilere yönelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma yürütüldü.

12 GÖZALTI KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak tütün mamullerinin temin ve dağıtımını gerçekleştirdikleri değerlendirilen 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildi.

Bu kapsamda, polis ekiplerince 18 adres ve 6 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında 5 ayrı ara operasyonda gerçekleştirilen aramalarda, 1 milyon 403 bin 360 dolu makaron, 330 bin boş makaron, 3 ton 109 kilogram kıyılmış tütün, 29 bin 172 sigara sarma kağıdı, 7 bin boş sigara kutusu, 1482 paket gümrük kaçağı sigara, 236 kilogram nargile tütünü, 73 elektronik sigara/nargile cihazı, 1 kompresör, 2 sigara sarma makinesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 604 bin 100 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.