İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen elektronik sigara cihazları, tütün mamulleri ve çeşitli kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Vergi kaybının önlenmesi ve toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin satışının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin kaçak ürün ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

20 EV VE DEPOYA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından 8 ev ve 12 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan aramalarda 200 bin 700 adet sigara yan ürünü, 21 bin 748 adet elektronik sigara tütünü ve kaçak sigara, 17 bin 659 adet elektronik sigara cihazı, 7 bin 75 adet kozmetik ürün, 6 bin 690 adet makaron, 5 bin 30 adet puro ve 125 kilogram çeşitli gıda maddesi ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.