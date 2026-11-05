İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Ümraniye'deki bir medikal firmasının kurşunlanması ve Beylikdüzü'nde bir lojistik firmasına ait tır ve dorselerin kundaklanmasıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede meydana gelen olayların ardından çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 9 Ekim'de Ümraniye'de faaliyet gösteren bir medikal firmasına motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığı belirlendi. 12 Ekim'de ise Beylikdüzü'ndeki bir lojistik firmasına ait tır ve dorselerin kundaklandığı tespit edildi.

Her iki olayla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 4 Kasım'da Sultangazi ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.