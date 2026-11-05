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İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan 9 şüpheli yakalandı

05.11.2026 16:51

İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan 9 şüpheli yakalandı
DHA

İstanbul'da iki firmaya yönelik kurşunlama ve kundaklama olaylarıyla ilgili operasyon düzenlendi.

DHA
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İstanbul'da bir medikal firmasının kurşunlanması ve lojistik firmasına ait tırların kundaklanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Ümraniye'deki bir medikal firmasının kurşunlanması ve Beylikdüzü'nde bir lojistik firmasına ait tır ve dorselerin kundaklanmasıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede meydana gelen olayların ardından çalışma başlattı.

 

Yapılan incelemelerde, 9 Ekim'de Ümraniye'de faaliyet gösteren bir medikal firmasına motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığı belirlendi. 12 Ekim'de ise Beylikdüzü'ndeki bir lojistik firmasına ait tır ve dorselerin kundaklandığı tespit edildi.

 

Her iki olayla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 4 Kasım'da Sultangazi ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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