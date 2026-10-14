İstanbul'da metro ve tramvaylara yağış düzenlemesi: Sefer saatleri 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul 'da şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında seferler saat 02.00'ye kadar devam edecek.

Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında da seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Kararın, kentte yaşanan yoğun yağış nedeniyle yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla alındığı belirtildi.