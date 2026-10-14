İstanbul'da metro ve tramvaylara yağış düzenlemesi: Sefer saatleri 02.00'ye kadar uzatıldı
14.10.2026 22:32
Yağış nedeniyle metro seferleri 02.00'ye kadar devam edecek.
İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında sefer saatleri uzatıldı.
İstanbul'da şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında seferler saat 02.00'ye kadar devam edecek.
Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında da seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Kararın, kentte yaşanan yoğun yağış nedeniyle yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla alındığı belirtildi.