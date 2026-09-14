İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul 'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10.00'da çalacak ancak megakentte erken saatlerden itibaren yoğunluk başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 07.55 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı. İlk ders ziline kısa bir süre kala ise trafikteki yoğunluk dağılmaya başladı.