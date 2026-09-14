İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
14.09.2026 07:20
Son Güncelleme: 14.09.2026 09:14
İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ilk dersin saat 10.00'da başlaması kararı alındı.
Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da artmaya başladı. Erken saatlerden itibaren başlayan yoğunlukla bazı bölgelerde araçlar dur kalk ilerledi.
2026-2027 eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10.00'da çalacak ancak megakentte erken saatlerden itibaren yoğunluk başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 07.55 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı. İlk ders ziline kısa bir süre kala ise trafikteki yoğunluk dağılmaya başladı.
İstanbul D100 Karayolu Haliç Köprüsü ve çevresindeki trafik yoğunluğu
Bugün İstanbul'da yaklaşık 2 milyon öğrenci ve 161 bin öğretmen yollara düştü. Yaklaşık 18 bin öğrenci servisinin trafikte olması öngörülüyordu.