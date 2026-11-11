İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon. 23 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, tehdit, alıkoyma ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarının da aralarında bulunduğu 4 ayrı olaya karıştıkları belirlendi.

Çalışmaların ardından tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul genelinde 36 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.