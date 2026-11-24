İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT ), filosuna kazandıracağı yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımını İstanbullulara sordu.

“Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?” başlıklı ankete katılan İstanbulluların tercihi belli oldu.

Vatandaşların yüzde 74,18’i tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı. Anket sonucuna göre, İETT otobüslerinde kırmızı renk yeniden kullanılmaya başlanacak.

SARI RENK TARİH OLUYOR

2019 yılında da İETT, filosunda bulunan otobüslerin rengi yeniden belirlemiş ve İstanbullulara sarı ile yeşil rengini sunmuştu.

İBB ile Özel Halk Otobüsleri arasında yapılan anlaşma sonrası erguvan ve turkuaz rengindeki toplam 3 bin 50 özel halk otobüsü de sarıya dönmüştü.