İstanbul'da postacı kılığında intikam cinayeti

CİNAYET ANI KAMERADA

Diğer yandan cinayet sonrası şüphelinin kaçtığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurye kılığında yolda ilerleyen şüphelinin önce yürüdüğü sonra koşmaya başladığı görülüyor.

Şüpheli bu sırada şapka ve çantasını da çıkarmak için uğraşıyor. Şüphelinin panikle olay yerinden koşarak kaçtığı anlar da güvenlik kamerası kaydında yer alıyor.

POSTACI KILIĞINA GİRMİŞ

Yapılan çalışmalarda polis ekipleri saldırganın Berzan K. olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelinin olay sonrasında postacı kıyafetiyle yeşillik bir alana giriş yaptığını ve bir süre sonra da buradan şort giyerek çıktığını tespit etti.

YILLIK İZİNDEKİ POLİS YAKALATTI

Saatler süren kamera çalışmasıyla kimliği tespit edilen şüpheli Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda izinli olan Cinayet Büro Amirliği polis memurunun dikkatini çekti. Yıllık izinde olan polis memuru şüpheliyi görür görmez otogar polisine haber verdi.

Polis ekipleri Berzan K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin otobüsle Edirne'ye oradan da TIR ile yurtdışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyle birlikte ona yardım ettiği düşünülen, Osman U.’yu da gözaltına alındı. İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

2024 YILINDAKİ CİNAYETİN İNTİKAMI İÇİN YAPMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyle birlikte ona yardım ettiği düşünülen, Osman U.’yu da gözaltına alındı. İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Berzan K.'nin ilk ifadesinde "Küçükçekmece’de 2024 yılında Görkem Bedir ağabeyim silahlı saldırıda öldürüldü. Çetin Aktürk’ün adı o cinayette azmettiriciler arasında yer alıyordu. Ben ağabeyimin intikamını aldım." dediği öğrenildi.

Diğer şüpheli Osman U.’nun ise şüpheli Berzan K.’nin olaydan önce keşif yapmak için adrese yakın tuttuğu otele gelip gittiği için gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Osman U., "Benim olayla bir ilgim yok Berzan mahalleden arkadaşım olur yanına geldim." dediği öne sürüldü.