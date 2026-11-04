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İstanbul'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

04.11.2026 13:37

İstanbul'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
DHA

Operasyonlarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 parça tarihi eser ile dini motifli 2 kitap ele geçirildi.

DHA
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İstanbul'da yasa dışı yollarla temin ettikleri tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmak için İstanbul'da müşteri aradıkları tespit edildi. 

 

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

 

ALTIN KAPLAMA YAZILI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

 

Operasyonlarda yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, deri üzerine altın kaplama yazılar bulunan, 38 sayfadan oluşan ve içerisinde İbranice yazılar yer alan 1 kitap, dışı deri kaplı, içeriği papirüs kağıdından oluşan 32 sayfalık dini motifli 1 kitap, üzerinde Meryem Ana ve Hz. İsa motifleri bulunan altın yazmalı 1 muhafaza, deri üzerine İbranice yazılmış 1 belge, 1 metal ikona ve 5 sikke ele geçirildi.

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