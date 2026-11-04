İstanbul'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmak için İstanbul'da müşteri aradıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ALTIN KAPLAMA YAZILI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, deri üzerine altın kaplama yazılar bulunan, 38 sayfadan oluşan ve içerisinde İbranice yazılar yer alan 1 kitap, dışı deri kaplı, içeriği papirüs kağıdından oluşan 32 sayfalık dini motifli 1 kitap, üzerinde Meryem Ana ve Hz. İsa motifleri bulunan altın yazmalı 1 muhafaza, deri üzerine İbranice yazılmış 1 belge, 1 metal ikona ve 5 sikke ele geçirildi.