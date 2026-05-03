İstanbul'da şiddetli rüzgar. Beylikdüzü'nde ağaç devrildi
03.05.2026 16:28
Anadolu Ajansı
Ekipler, ağacı tek parça halinde kaldıramayınca parçalayarak yol kenarına aldı.
Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobile zarar verdi.
İstanbul Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.
Büyükşehir Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ağacı tek parça halinde kaldıramayınca elektrikli testereyle parçalayarak yol kenarına aldı.
Otomobilde hasar meydana geldi.