İstanbul'da sokak çetelerine operasyon
23.11.2026 08:35
Şüphelilerin 35 ayrı suç eylemine karıştıkları belirlendi.
İstanbul'da sokak çetelerine yönelik iki ilçede yapılan operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da sokak çetelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ve Küçükçekmece'de 35 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen suç çetesine yönelik eş zamanlı baskınlar yaptı.
51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayete teşebbüs, silahlı yaralama, ve tehdit gibi suçlardan arandığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bizim mücadelemiz bir günlük operasyonlarla sınırlı değil. Suç örgütlerinin yeniden güç kazanabileceği bütün alanları ortadan kaldırıyoruz." denildi.