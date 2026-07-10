İstanbul'da çete operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda ekipler, özellikle Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç üstlenme suçlarına karışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.