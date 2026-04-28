İstanbul'da terör örgütü operasyonunda 39 gözaltı

Terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TKP/ML terör örgütünün açık alan yapılanması olan Partizan isimli oluşum içerisinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan CMK 135-140 projeli çalışması başlatılmış, incelenen MASAK ve HTS Raporları sonucunda örgüt içerisinde aktif bir şekilde faaliyet yürüten (16) şüpheli tespit edilmiş;

- DHKP/C Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten (10) şahıs,

- MLKP Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten (5) şahıs,

- DKP/BİRLİK Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten (4) şahıs,

- DSİH Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten (7) şahıs,

- TKKKÖ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten (3) şahıs,

- TKP-KIVILCIM Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten (10) şahıs,

- TKP/ML Terör Örgütü içerisinde faaaliyet yürüten (4) şahıs,

- MKP Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten (2) şahıs,

- Troçkistler Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten (1) şahıs olmak üzere;

Toplamda 46 şahsın İltisaklı Kurumlardan bildirilen yazılarda eylem gerçekleştirebilecekleri yönünde bilgiler bulunan, Sol Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüten toplam 62 şahsın yakalanmasına yönelik ilimizde

25 ilçede 61 adrese, Kocaeli ilinde 1 adrese olmak üzere toplamda 62 adrese yönelik 28.04.2026 günü Saat: 05.30 sıralarında operasyonel çalışma yapılmış olup;

39 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 23 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulmuş, firar durumda bulunan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."