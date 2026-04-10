İstanbul'da trafiğine dolu ve sağanak etkisi

Haftanın son iş gününde öğlen saatlerinde İstanbul 'un bazı noktalarında dolu yağışı görülürken bazı noktalarında da yağmur şiddetini arttırdı.

Yağmur nedeniyle D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Zaman zaman yağmurun şiddetini arttırması nedeniyle araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

İBB Cep Trafik haritası göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı. Trafiğin ilerleyen saatlerde de daha da artması bekleniyor.