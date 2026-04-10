İstanbul'da trafiğine dolu ve sağanak etkisi
10.04.2026 16:39
Ana arterlerde yoğunluk hakim.
İstanbul'da etkili olan dolu ve yağmurla birlikte iş çıkış saati önce trafik yoğunluğu arttı.
Haftanın son iş gününde öğlen saatlerinde İstanbul'un bazı noktalarında dolu yağışı görülürken bazı noktalarında da yağmur şiddetini arttırdı.
Yağmur nedeniyle D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Zaman zaman yağmurun şiddetini arttırması nedeniyle araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
İBB Cep Trafik haritası göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı. Trafiğin ilerleyen saatlerde de daha da artması bekleniyor.