İstanbul'da trafik felç. Araçlar dur kalk şeklinde ilerliyor

İstanbul , yeni güne yağmurla başladı.

Geceden beri etkili olan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İşe ya da okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

DUR KALK ŞEKLİNDE İLERLİYOR

Sağanak nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. Maltepe ile Kartal ve Pendik ile Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara istikametinde Ferhatpaşa'dan Sultanbeyli'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

KÖPRÜ TRAFİĞİ ÜMRANİYE'DEN BAŞLIYOR

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar istikametinde Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk ise Ataşehir'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Bakırköy ve Zeytinburnu ile Şişli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.

Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma için duraklarda bekleyenler de yoğunluk oluşturuyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 80'E KADAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 80'e kadar çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.