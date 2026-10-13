İstanbul'da trafik kilit. Yoğunluk yüzde 80'e çıktı

İstanbul 'da uyarıların ardından beklenen yağmur başladı.

Öğleden sonra etkisini artıran yağmur, megakentte iş çıkış saatlerinde trafiğin artmasına neden oldu.

Yağışla birlikte saat 16.46 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi. Anadolu yakasındaki yoğunluk yüzde 83'e yükselirken Avrupa yakasında ise 78'e çıktı.

Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle Rams Park stadının çevresinde de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

TEM Mahmutbey-İkitelli Masko yönünde araç arızası nedeniyle kapatılan sağ şerit ise bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdı.

Aksaray Haseki-Çapa yönünde de sol şerit araç kazası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

Buna göre, bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden (23.00) sonra etkisini arttıracağı, yarın sabah 09.00’dan itibaren ise aralıklı hamleler ile saatte 50-80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.