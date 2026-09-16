İstanbul'da uyuşturucu ağına darbe. Tonlarca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Esenyurt'ta uyuşturucu üretildiğini tespit eden ekipler, bir adrese ve araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

3,5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda iki şüpheli yakalanırken, aramalarda 3,5 milyon uyuşturucu hap üretecek 840 kilogram toz ham madde, 800 bin uyuşturucu hap (sentetik ecza), 347 kilogram katkı maddesi, 1 milyon 200 bin doluma hazır boş kapsül ve hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

“TOPYEKÜN SAVAŞ AÇTIK”

Operasyon yapılan adresi yerinde inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu mücadeleyi sadece İstanbul adına değil tüm insanlık adına veriyoruz. Uyuşturucunun sadece sokak satıcılarına değil baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç ve karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız." ifadelerini kullandı.