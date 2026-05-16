İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul 'da polisin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 5 milyon 100 bin uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram ham madde ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin Beykoz ve Pendik'te bir ikamet ve bir araca operasyon düzenlendi.

