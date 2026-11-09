İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, 406 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Esenyurt ve Silivri'de tespit edilen bir araç ile adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 391 kilo 650 gram sıvı metamfetamin, 15 kilo 150 gram kristal metamfetamin ve 54 kilo 100 gram aseton ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 hassas terazi, 2 test kiti ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli araç ve gereçlere el konuldu.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 406 kilo 800 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.