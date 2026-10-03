İstanbul'da yarın için plan yapanlar dikkat. Sahil yolu kapanacak

İstanbul 'day 4 Ekim Pazar günü (yarın) İstanbul'u Koşuyorum etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik nedeniyle sahil yolunun bir bölümü trafiğe kapalı olacak.

BU HAT KAPALI OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruya göre, Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Sabah 06.00'da başlayacak uygulamanın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı da alternatif yollardan sağlanacak.