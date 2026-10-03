İstanbul'da yarın için plan yapanlar dikkat. Sahil yolu kapanacak
03.10.2026 08:31
Son Güncelleme: 03.10.2026 08:38
İBB kapalı yollara ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul’da yarın yapılacak "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Avrupa yakasındaki sahil yolunun bir kısmı kapanacak.
İstanbul'day 4 Ekim Pazar günü (yarın) İstanbul'u Koşuyorum etkinliği düzenlenecek.
Etkinlik nedeniyle sahil yolunun bir bölümü trafiğe kapalı olacak.
BU HAT KAPALI OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruya göre, Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Sabah 06.00'da başlayacak uygulamanın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı da alternatif yollardan sağlanacak.