İstanbul'da yeni nesil çete operasyonu. 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yeni nesil suç örgütleriyle mücadele" kapsamında, elebaşılığını hakkında uluslararası arama kararı olan yurt dışındaki A.A'nın yaptığı öne sürülen suç örgütü adına gerçekleştirilen 4 ayrı olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Esenler'de "kasten yaralama", Beşiktaş ve Sarıyer'de "kundaklama", Kağıthane'de "iş yeri kurşunlama" olmak üzere 4 ayrı olayın aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Ekipler, yaklaşık 214 kilometrelik güzergaha ait 198 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bulgular doğrultusunda, güzergahtaki ilçelerde uygulama ve kontrol noktaları oluşturularak şüphelilerin kaçış yolları denetim altına alındı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 4 Ağustos'ta Çatalca'daki bir otele operasyon yapan ekipler 5 şüpheliyi yakaladı. Eş zamanlı olarak Bağcılar'da durdurulan bir araçta da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 çelik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Daha sonra 5 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.