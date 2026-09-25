İstanbul'da yeni uygulama. 17 ilçede kullanıma açıldı

Kentte bisiklet kullanımını artırmak ve ulaşımı güçlendirmeyi hedefleyen paylaşımlı bisiklet modeli İstanbul 'da hayata geçirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB ) projesi ilk etapta 17 ilçede uygulanmaya başlandı.

2 bin 400 elektrikli bisiklet hizmete sunuldu.

ÇEVRECİ BİSİKLET PROJESİ

Projeyle, İstanbul’un 2050 karbon nötr vizyonuna da katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni sistem ile metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilen yolculukların bisikletle tamamlanabilmesine yönelik alternatiflerin artırılması ve farklı ulaşım türleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

Uygulama üzerinden kart ödemesiyle bisikletler kiralanabiliyor.

Projenin ilerleyen günlerde diğer ilçelerde uygulanması planlanıyor.

“YOKUŞLU CADDELERE UYGUN”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, mahallelerde ihtiyacı olan noktalarda bisiklet kullanımını cezbedecek noktalara istasyonlar düzenlendiklerini dile getirdi.

Alpkökin, "Elektrikli oldukları için İstanbul'un bu yokuşlu caddelerine uygun oluyor. " dedi.