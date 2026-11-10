İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu, 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 905 bin lira olan kaçak alkol ve üretim malzemeleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkol üretimi ile ticaretine karşı çalışma başlattı.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 bin 130 litre etil/metil alkollü içki sıvısı, 577 adet 5 litrelik plastik bidon, 4 IBC tank, 2 karbon filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 24 kilo aktif karbon, 600 kapak, 1,5 litre aroma verici kit ve 20 metre hortum ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak alkol ve üretim malzemelerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 905 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.