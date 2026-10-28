İstanbul'daki 2 silahlı saldırıya ilişkin 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde sipariş teslimatı sırasında bir kuryenin silahlı saldırıda ağır yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda, asıl hedef olduğu değerlendirilen şahsın kullandığı araç ile kuryenin kullandığı aracın aynı marka ve modelde olması nedeniyle hedefin karıştırıldığı belirlendi.

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde 24 Ekim'de uzun namlulu silahla gerçekleştirilen ve bir kişinin ağır yaralandığı saldırıyı da inceleyen ekipler, yaralanan kişinin telefonunda tehdit içerikli mesajlar tespit etti.

Bu saldırıda kullanılan ve Kayseri'de çalıntı kaydı olan aracın Pendik'te yakılmış halde bulunması, olay güzergahında da uzun namlulu silah ele geçirilmesi üzerine iki saldırı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı.

Ekiplerin çalışmalarında, her iki saldırının da Anadolu Yakası'nda çeşitli suç faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sancaktepe ve Avcılar ilçeleri ile Sakarya'da belirlenen adreslere 24 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, saldırıları gerçekleştirdikleri, azmettirdikleri ve suç örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 15 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 2 otomatik tabanca, 5 şarjör, 13 fişek, tabanca ve saldırıda kullanılan AK-47 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.