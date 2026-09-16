İstanbul’daki "Ailem Güvende" operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı
16.09.2026 23:16
Soruşturma kapsamında Beyoğlu'nda bazı adreslerde arama yapılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20’si tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Ailem Güvende’ soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi hakimliğe götürüldü.
Mahkeme, ifadeleri alınan 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı kararını uyguladı.
13 ŞÜPHELİ FİRARİ
Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 13 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.